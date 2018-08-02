Российский биатлон на грани краха: Александр Тихонов высказался на счет перехода спортсменок в Украину

По словам бывшего вице-президента Союза биатлонистов России и четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, причиной ухода биатлонисток стало неграмотное руководство, которое демонстрирует глава Союза Владимир Драчев.

Тихонов считает, что спортсменки, которые решили сменить спортивное гражданство и выступать за Украину, были конкурентоспособными. По словам олимпийского чемпиона, печальная тенденция наблюдается и с российскими тренерами.

«Спортсменки разбегаются», - говорит Тихонов, а лучшие тренеры уезжают «кто куда». Одни отправились в Канаду, другие в Корею, третьи – в Украину. Российский биатлон на грани краха, считает Тихонов. Высказываясь об уходе трех биатлонисток и об их переходе в состав сборной Украины, он винит во всем происходящем Драчева.

Якобы, тот «разогнал» всех достойных тренеров и принял на работу плохих специалистов. Александр Тихонов также заявил, что биатлонисты не получают всех денег за сборы и тренировки, а это тоже является фактором, способствующим их переходу в другие страны. Олимпийский чемпион не намерен оставлять ситуацию без внимания. Тихонов заявил, что если в дело не вмешаются профильные инстанции и Олимпийский комитет России, то биатлону в стране придет конец.