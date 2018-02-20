Три биатлонистки из России решили выступать за сборную Украину

Вместе с Екатериной Бех, Анастасией Рассказовой и Оксаной Москаленко в Украине решил работать еще и их тренер Илья Лопухов. Девушки готовятся сменить гражданство по ускоренной программе, их родители – украинцы.

Как стало известно, из российского биатлона решили уйти сразу три спортсменки. Биатлонистки решили выступать за сборную Украину. Изначально они намеревались перейти в белорусскую федерацию, но на сборах у них «что-то не сложилось».

В итоге, биатлонистки из России позвонили в Украину с предложением о смене «спортивного гражданства». По словам главы Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, девушкам сразу ответили согласием. Брынзак также отметил, что спортсменки с таким уровнем подготовки Украине явно «не помешают».

Сейчас девушки уже представляют Киевскую область на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону. Биатлонистки выступают в условиях личных зачетов. По завершению состязаний девушки получат возможность войти в сборную. Из продолжает тренировать тот же тренер, с которым они занимались в России.

Анастасии Рассказовой 20 лет и она уже представила России в юниорском кубке IBU в минувшем сезоне. Также она принимала участие в юниорских чемпионатах мира2016 и 2017 года. Екатерине Бех 19 лет, в Оксане Москаленко – 18. Эти две биатлонистки в международных соревнованиях еще не участвовали.