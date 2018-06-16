10-летний "Супермен" из США побил рекорд пловца Майкла Фелпса

Во время международного чемпионата в Калифорнии мальчик показал новое лучшее время. Об этом рассказали журналисты CNN.

Рекорд олимпийского чемпиона по плаванию Майкла Фелпса держался неизменным около 23 лет. В 1995 году 10-летний спортсмен установил первенство в своей возрастной группе. Однако житель США Кларк Кент по прозвищу "Супермен" успешно побил его результат во время соревнований. Школьник преодолел 100-метровую дистанцию в стиле баттерфляй за 1:9,38, опередив предыдущее время более чем на секунду.

Кларк Кент занимается плаванием вот уже четыре года. Он заявил СМИ, что любит плавание и ощущает сильную поддержку от своих близких. Тренер Дин Риана высоко отметил талант юного пловца, который заметно выделяется среди всех его воспитанников.