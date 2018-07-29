В Ростове умерла известная гандболистка Елена Паршкова

Сегодня, 09:26 \\ Спорт

Отмечается, что причиной смерти известной гандболистки послужила тяжелая болезнь, с которой она сражалась до самой смерти. Упокоилась Елена Паршкова в Ростове-на-Дону.

 СМИ сообщают о том, что в ночь с 28 на 29 июля умерла чемпионка мира по гандболу в составе сборной России Елена Паршкова. На момент смерти гандболистке исполнился только 41 год, ее забрала тяжелая болезнь, с которой спортсменка сражалась до самой смерти. О гибели Паршковой сообщила Федерация гандбола России на своем официальном сайте.

В настоящий момент остается неизвестным, где и когда похоронят Елену Паршкову, о церемонии прощания так же ничего не сообщается. СМИ предполагают, что гандболистку похоронят в Ростове, так как именно там она нашла покой.

Поделиться новостью:
Автор - Наталья Черная
Главное за неделю

Черчесов рассказал о реакции на акцию "Усы надежды" за границей

 Тренер национальной сборной объяснил, какое отношение к чемпионату мира имеет женщина Надежда и растительность на ее лице.

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

Диего Марадона женится на 28-летней девушке

Диего Марадона решил необычно поздравить свою 28-летнюю девушку: он решил сделать ей...

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие...

Футболистам сборной России присвоили звание заслуженных мастеров спорта

 Так в субботу объявила пресс-служба команды. 28 июля в Министерстве спорта устроили...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ