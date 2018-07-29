В Ростове умерла известная гандболистка Елена Паршкова

Отмечается, что причиной смерти известной гандболистки послужила тяжелая болезнь, с которой она сражалась до самой смерти. Упокоилась Елена Паршкова в Ростове-на-Дону.

СМИ сообщают о том, что в ночь с 28 на 29 июля умерла чемпионка мира по гандболу в составе сборной России Елена Паршкова. На момент смерти гандболистке исполнился только 41 год, ее забрала тяжелая болезнь, с которой спортсменка сражалась до самой смерти. О гибели Паршковой сообщила Федерация гандбола России на своем официальном сайте.

В настоящий момент остается неизвестным, где и когда похоронят Елену Паршкову, о церемонии прощания так же ничего не сообщается. СМИ предполагают, что гандболистку похоронят в Ростове, так как именно там она нашла покой.