Черчесов рассказал о реакции на акцию "Усы надежды" за границей

Тренер национальной сборной объяснил, какое отношение к чемпионату мира имеет женщина Надежда и растительность на ее лице.

Сегодня стало известно о том, что главный тренер российской сборной команды по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с акцией «Усы надежды» в поддержку футболистов на ЧМ-2018. Об этом Черчесов сообщил в интервью телеканалу Россия 24.

Как сообщается, многие иностранные поклонники футбола были удивлены такому названию, ведь, по их мнению, эти усы находятся на лице некой женщины по имени Надежда, поскольку данное имя является одним из самых распространенных женских имен в России.

В связи с этим известному тренеру приходилось время от времени объяснять иностранцам истинный смысл этой фразы и тот факт, что русский сам по себе язык богатый.

Напомним, что в начале этого месяца появилась информация о намерении украинского футболиста Михаила Готра подать заявление в суд из-за того, что его уволили из ФК «Карпаты» за поддержку сборной России перед чемпионатом мира.