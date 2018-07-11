Футболистам сборной России присвоили звание заслуженных мастеров спорта

Так в субботу объявила пресс-служба команды. 28 июля в Министерстве спорта устроили торжественную церемонию по этому поводу.

Напомним, в июле Россия успешно провела Чемпионат мира по футболу 2018. Национальная сборная под руководством тренера Станислава Черчесова показали неожиданно высокие результаты. В частности, смогли выйти из группы. В плей-офф они впервые дошли до этапа 1\4 финала, где уступила сборной Хорватии. Последние в итоге прошли в финал и заняли второе место.

В Министерстве спорта решили отметить высокие достижения российских футболистов. Теперь игроки могут гордо именовать себя заслуженными мастерами спорта. Чиновники отметили заслуги тренеров сборной - им также присвоили звания заслуженных.