Диего Марадона женится на 28-летней девушке

Диего Марадона решил необычно поздравить свою 28-летнюю девушку: он решил сделать ей предложение.

Появилось информация о том, что легендарный футболист, а ныне председатель правления брестского «Динамо» сделал предложение своей 28-летней девушке Росио Оливе, популярной футболистке.

Интересно, что пара уже раньше была в отношениях и даже планировалась свадьба, однако Марадона написал заявление на свою девушку в правоохранительные органы, обвинив ее в воровстве своих драгоценностей. Олива отказывалась признавать свою вину, добавляя, что Марадона ее избивал.

Поженятся ли Марадона и Олива в этот раз – покажет только время.