Нападающий «Манчестер-Юнайтед» покинул клуб из-за ребенка

Нападающий «Манчестер-Юнайтед» Антони Марсьяль на некоторое время покинул «Манчестер-Юнайдет» в тот период, когда у команды сборы.

Причиной такого поступка футболиста стало то, что его девушка скоро родит ребенка. Узнав это, Антони тут же покинул США, чтобы не пропустить рождение малыша. К слову, Марсьяль уже является отцом двух дочерей. Четыре года он встречался с другой девушкой. За период прошлых отношений у него на свет появилось две девочки – Тото и Пейтон.

Напомним, что недавно агент футболиста сообщал о желании нападающего покинуть «Манчестер-Юнайтед». Жозе Моуриньо, тренер команды, не сказал по этому поводу ничего, кроме того, что не всегда выходит так, как людям того хочется.