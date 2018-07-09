Черчесов продолжит работать с российскими футболистами

Вице-президент Российского футбольного союза заявил, что, несомненно, Черчесов продолжит работать с футболистами сборной России. Об уходе тренера не может быть и речи, однако, контракт с главным тренером до сих пор не подписан. Стоит отметить, что договор между футбольным союзом и Станиславом Саламовичем заканчивается уже в следующем месяце.

До этого президента РФС Александр Алаев интриговал всех, не давая комментариев о договоре с футбольным тренером. Напомним, что Станислав Черчесов назначен главным тренером сборной два года назад, заменив Леонида Слуцкого. Футбольный союз принял решение о смене руководителя команды после европейского чемпионата 2016 года. Как известно, от руководителя зависит многое: он может вдохновлять команду, а может «тянуть на дно». Как открываются таланты российских футболистов под чутким руководством Станислава Саламовича, смог лицезреть весь мир. Чемпионат мира 2018 стал поистине историческим для игроков России. Отечественные футболисты, впервые в истории страны, дошли до четвертьфинала турнира, при этом показав яркую игру, и завоевав признательность болельщиков.