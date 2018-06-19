Черчесов может стать лучшим тренером года

Список претендентов на звание лучшего тренера года опубликовала ФИФА. В него вошел главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

На чемпионате мира по футболу Россия показала лучший результат за всю историю участия команды на мировом турнире. Это не осталось не замеченным руководством ФИФА. Поэтому было принято решение включить главного тренера национальной сборной России в список претендентов на звание лучшего тренера.

Наряду с Черчесовым в этот список также вошли другие специалисты, команды которых проявили себя на мундиале в 2018 году. Среди них Златко Далич – тренер сборной Хорватии, которая блистательно выступила и тоже показала лучший результат для своей страны, заняв второе место, уступив только французам в финальном поединке. Роберто Мартинес – главный тренер бельгийцев, которые демонстрировали на протяжении всего чемпионата самую лучшую контратакующую тактику. Гарет Саутгейт – тренер сборной Англии также вошел в список претендентов. Англичанам немного не хватило на этом турнире, они заняли лишь 4 место, проиграв Бельгии. Но многие эксперты отмечают, что футбол, который показывала английская команда – один из самых умных и продуманных на этом чемпионате.

Церемония вручения наград пройдет 24 сентября в Лондоне.