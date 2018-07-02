В Минске в возрасте 28 лет умерла футболистка Юлия Борисенко

Смерть футболистки стала довольно неожиданной, ведь еще 21 июля она играла свой последний матч. Причины смерти известной четырехкратной чемпионки Белоруссии и завоевательница Кубка России не раскрываются.

Буквально недавно стало известно о том, что в Минске умерла одна из самых знаменитых футболисток Белоруссии Юлия Борисенко. Она погибла довольно молодой, в возрасте 28 лет, в последние три года своей жизни она играла в форме защитника за "Звезду-БГУ".

О смерти чемпионки сообщили в белорусском клубе. Отмечается, что смерть футболисты стала шоком для всем, ведь еще буквально 21 июля Борисенко сыграла свой, как оказалось, самый последний матч в нацпервенстве Белоруссии против команды "Славянка", забив один мяч.