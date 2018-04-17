Американского пловца дисквалифицировали за фотографию, на которой ему делают внутривенную инъекцию

Как оказалось, уличить в использовании запрещённых препаратов могут не только россиян. Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Райан Лохте не имеет права принимать участие в соревнованиях до июля следующего года. Пловца отстранили на 14 месяцев с мая текущего года. Интересно, что поводом для разбирательств послужила фотография в социальных сетях.

Несколько месяцев назад американец поделился со своими подписчиками фотографией, на которой ему делают инъекцию в вену. Выкладывать подобные снимки - очень рискованно, что толкнуло спортсмена на такой шаг не известно. Очевидно, впоследствии он пожалел об опрометчивом решении, так как после опубликованной фотографии, борцы за честный спорт начали проводить расследование. Как выяснилось, Лохте использовал незапрещённый препарат, однако, по правилам, внутривенные инъекции разрешаются только в экстренных случаях и при подтверждении врачом необходимости укола. Американский пловец уже был дисквалифицирован. Так два года назад, Райана Лохте отстранили на 10 месяцев за враньё. Пловец заявил, что во время Олимпийских игр его обокрали в Рио-де-Жанейро. Райан Лохте становился чемпионом олимпиады шесть раз, к тому же спортсмен 18 раз получал золотые медали на мировом чемпионате.