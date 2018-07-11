Дзюба "рыдал, как Неймар" из-за второго гола хорватов на ЧМ-2018

Российская сборная дошла на чемпионате мира по футболу 2018 до четвертьфинала, где играла с Хорватией, однако выбыла по результатам серии пенальти.

Участник футбольной команды из России Артём Дзюба рассказал о своих впечатлениях от последней игры на ЧМ-2018, в которой участвовал. Она проходила с хорватами и закончилась с ровным счетом 2:2. Тем не менее, российская сборная все же после него покинула чемпионат, так как на одно очко проиграла по серии пенальти.

Артём Дзюба поделился с журналистами, что почувствовал, когда их соперник в данной игре забил второй мяч. "Ужасная боль", - признался футболист. Более того, он отметил, что "рыдал, как Неймар" из-за очередного гола хорватов, который разрушил надежду команды на победу и выход в полуфинал.