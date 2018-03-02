России предрекли проведение еще одного ЧМ

Экс-футболист сборной Мексики Хорхе Кампос уверен, что Россия сможет провести еще один чемпионат мира на территории федерации. К такому выводу спортсмен пришел, посетив ЧМ-2018.

Экс-вратаря мексиканской сборной впечатлил высокий уровень организации ЧМ-2018. По словам Хорхе Кмпоса, россияне проявили гостеприимность не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России. Спортсмен назвал РФ «футбольной страной» и заявил, что достойный уровень инфраструктуры позволит России организовать еще один ЧМ в ближайшие 10-20 лет.

Напомним, что 51-летний Хорхе Кампос считается авторитетным мексиканским футболистом. На счету экс-вратаря участие в трех чемпионатах мира, обладание Кубком федераций и Кубком КОНКАКАФ.