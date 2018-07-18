Неймар решил оправдаться за свои симуляции во время ЧМ-2018

По словам Неймара, он с юмором относится ко всем пародиям на него и даже сам снял похожее видео. Несмотря на это, он решил оправдаться за все свои симуляции.

Как известно, многие критикуют защитника сборной Бразилии Неймара за то, что во время ЧМ-2018 по футболу он слишком долго пролежал на поле, симулируя боль от столкновения с другими футболистами. На его симуляции снимают пародии, которые, естественно, сам Неймар уже видел. Он решил оправдаться за то, что вынужден большую часть времени просто лежать на поле, а не играть в футбол.

Так, по словам Неймара, его игра в основном построена на дриблинге и финтах, потому он не может просто так остановиться перед соперником и попросить его пропустить футболиста, чтобы тот забил гол. Чтобы остановить оппонента, Неймару приходится его обыгрывать, что иногда приводит к столкновениям. Соперник, в основном, при помощи фола не дает Неймару пробраться к воротам, а тот иногда оказывается быстрее и легче своего оппонента, который и валит его на газон. Защитник отметил, что в таких ситуациях должны разбираться судьи, присутствующие на поле.

По словам Неймара, ему самому не нравится то, что он вынужден страдать от ударов, так как это на самом деле больно, в результате чего после матчей ему приходится по нескольку часов держать лед около ушибов. Те, кто никогда не сталкивался с подобным, не смогут понять защитника, уверен Неймар. А то, что он по-своему переживает боль и кто-то принимает это за симуляции - это уже не его проблемы, отметил футболист.