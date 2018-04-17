В Санкт-Петербурге начался марафон «Белые ночи»

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится традиционный марафон «Белые ночи». В соревнованиях могут принять участие мужчины и женщины любого возраста. Для участников подготовлены две дистанции.

Самые отважные попробуют свои силы, попытавшись одолеть 42 километра. Для любителей организаторы подготовили дистанцию в 10 километров. Начало марафона состоялось в 7:50 на Дворцовой площади. Благодаря тому, что трасса петербургского марафона считается одной из самых красивых в мире, участие в соревновании принимают бегуны со всего мира. Всего участвовать в забеге решили около одиннадцати тысяч человек. Среди них граждане более чем 60 стран. Страной лидером по количеству заявленных участников признали Германию. Стоит отметить, что в соревнованиях участвуют как любители, так и профессиональные спортсмены.

Власти города напоминают, что в связи с проведением марафона в центре Санкт-Петербурга будет ограниченно движение. Организаторы приносят свои извинения и надеются, что ограничения не предоставят больших неудобств гражданам.