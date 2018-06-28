Украинец в глубоком карьере установил мировой рекорд по заплыву под водой

Установив 30 национальных рекордов, украинский фридайвер Федор Бубенчиков взялся за покорение мировых вершин. Место для достижения нового рекорда он выбрал на Житомирщине.

Бубенчиков стал мировым рекордсменом, проплыв под водой расстояние 289 метров за 9 минут. Светловский карьер, в котором проходил заплыв, стал интересен дайверу своей глубиной. По словам Федора, он погружался на 95 метров, тщательно контролируя свои возможности, чтобы благополучно вернуться на поверхность. Оставив спокойную профессию маркетолога, Бубенчиков по несколько месяцев в году ездит по миру в поисках мест для ныряния. На Украине он открыл свою школу дайвинга, где учит правильной задержке дыхания, экономному расходованию сил и ориентации под водой. Важно развивать собственные лёгкие, считает рекордсмен. Объем его легких достигает 9 литров. Бубенчиков дает совет, достойный афоризма, своим ученикам: «Перед тем, как научиться правильно не дышать, нужно научиться правильно дышать». Кстати, сейчас идут предметные дискуссии, чтобы признать фридайвинг олимпийским видом спорта.