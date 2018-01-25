"Дай бог им здоровья": Мутко не хочет прощаться с Березуцкими

Алексей и Василий Березуцкие заявили о своем уходе из футбола. Бывший министр спорта РФ прокомментировал это событие.

Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что игроки футбольного клуба «ЦСКА» Алексей и Василий Березуцкие завершают спортивную карьеру после проведенных в этом клубе шестнадцати лет. Об этом спортсмены сообщили на официальном сайте «ЦСКА».

Как заявили в своем сообщении Березуцкие, они начинают новый жизненный этап с чувством легкой грусти и с большой благодарностью всем, кто был рядом с ними в течение долгих шестнадцати лет их карьеры.

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко уже успел прокомментировать это событие, отметив, что надеется на желание братьев Березуцких остаться в футболе. «Это настоящие профессионалы, порядочные ребята. Дай бог им здоровья и всего наилучшего», - добавил он.

Отметим, что в общей сложности братья сыграли свыше одной тысячи матчей за их футбольный клуб и почти сто шестьдесят – за национальную сборную.