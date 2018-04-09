«Из-за решётки на ринг»: поклонники Скотта Харрисона ждут возвращение боксёра в большой спорт

Скотт Харрисон вышел из тюрьмы и готов покорять ринг с новыми силами. Сам боксёр заявил о том, что не вернётся больше за решётку.

Спортсмен становился дважды чемпионом мира. В 2002 завоевал титул и защищал его в том же году на WBO. В 2012 году снова стал чемпионом, однако пробыл им недолго. Скотт получил несколько сроков и был осуждён на 3 года заключения. Боксёра обвинили в избиении жены, вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. К списку «заслуг» добавили и то, что он начал драку в борделе.

Встретить мужчину согласилась его семья и подруга. Скотт был тронут отношением семьи к себе и пообещал детям, что не разочарует их. Возвращение спортсмена в большой спорт случится в ближайшем будущем, ведётся активная подготовка к первому бою. «Из-за решетки и сразу в ринг? Узнаю чемпиона!», - пишет один из давних поклонников. Однако, не все так воспринимают новость о возвращении знаменитости. Многие уверены, что 40-летний мужчина не сможет сражаться, как в молодости. Харрисон готов идти к своей цели и уверен, что даже насилие со стороны надзирателей закалило его дух и тело.