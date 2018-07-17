Последний болельщик: фанат ЧМ из Нигерии чуть не остался жить в Екатеринбурге

Оказалось, что болельщик по ошибке купил билет на самолет не на 20 июля, а на 20 августа. Фанат ЧМ рисковал стать бездомным, телефон он потерял.

Как сообщается, в Екатеринбурге нашли «последнего болельщика». Самым стойким фанатом ЧМ, который остался в России после завершения мундиале, оказался гражданин Нигерии. Мужчина хотел улететь на родину еще 20 июля. Однако, в аэропорту ему выбили не ту дату. По ошибке в билете нигерийца была указана дата месяцем позже.

Болельщику из Нигерии предстояло ждать целый месяц, чтобы наконец-то попасть в родную страну. Фаната ЧМ, который не мог улететь домой, в полиции увидел общественник Олег Букин. Мужчина хотел написать заявление по поводу снова бани, который он считает незаконным. Вместо этого, общественник заметил нигерийца и решил узнать, в чем его проблема. Оказалось, что фанат чуть не остался жить в Екатеринбурге.

Добрый мужчина помог болельщику ЧМ обменять билет на ближайшую дату. Фанат потерял свой мобильный, из-за чего сообщить родным о проблемах он не мог. Теперь же, «последний болельщик» ЧМ наконец-то отправится домой.