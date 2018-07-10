Пусть валит в свою «рашку»: в Украине жестко травят футболиста, повторившего победный жест Дзюбы

Украинский футболист Георгий Циташвили забил гол в матче юниорского ЧМ в Финляндии. Мяч в воротах противника он отметил жестом Дзюбы, приложив руку к голове и отдав честь.

Футболиста обвиняют в «излишней симатии» к российскому игроку Артеме Дзюбе, который принимал участие в ЧМ за сборную своей страны. Украинца называют «предателем» и жестко критикуют. «Пусть валит в свою рашку», - пишут негодующие пользователи в Сети. Сам Циташвили заявил, что комментировать жест он не станет.

Скандал развернулся на матче, где юношеская сборная Украины играла в матче против Франции. Циташвили забил гол, после чего остановился и отдал военное приветствие. Футболист «покрыл голову» рукой, а второй отдал честь.

По мнению многих украинцев, жест Циташвили крайне похож на жест, который российский футболист Дзюба также исполняет при выполнении гола. Украинские футбольные критики пишут, что игрокам страны не стоит равняться на россиян. Помимо этого, уже появились слухи о том, что украинцу может грозить завершение карьеры в футболе. По крайней мере, в украинском футболе.