Холдинг РМК выступил организатором Чемпионата Европы по дзюдо!

Командные состязания прошли в Екатеринбурге в среду. В Чемпионате приняло участие рекордное количество национальных сборных – из 21 страны. Спортсмены из Франции, Испании, Италии, Великобритании, Чехии, Турции, Сербии соревновались за первое место. Золото в результате завоевала Германия, которая обыграла команду из Нидерландов со счетом 4:2.

Бронзу разделили между собой Украина – сборная в сложном матче победила французов со счетом 4:3 – и Россия. Наша команда оказалась сильнее команды из Азербайджана, уверенно победив всухую со счетом 4:0.

Третье место стране принесли Анастасия Конкина и Дарья Межецкая (в весе до 57 кг), Денис Ярцев и Муса Могушков (до 73 кг), Алёна Прокопенко и Таисия Киреева (до 70 кг), Иван Воробьев и ХусенХалмурзаев (до 90 кг), Ксения Чибисова и Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Тамерлан Башаев и Антон Кривобоков (свыше 90 кг).

Напомним, что количество боев предполагает ничью со счетом 3-3. В таком случае учитываются турнирные очки, либо случайным образом выбирается категория для итогового поединка.

Принимать спортсменов помогала группа «Русская медная компания», Европейская Федерация дзюдо, Минкультуры и спорта и Федерация дзюдо Свердловской области, Федерация дзюдо России.

Впереди перед дзюдоистами – Чемпионат мира, который пройдет в Баку в конце сентября, и Олимпиада 2020 в Токио. У спортсменов впервые появился шанс выступить на соревнованиях среди смешанных команд на Играх – до того этот вид состязаний не включался в программу.