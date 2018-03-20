Не обезьяны, а Макроны: В Сети показали оригинал карикатуры Charlie Hebdo на победителей ЧМ
Обложка, на которой победители мундиале изображены обезьянами, оказалась фейковой. На самом же деле, футболисты Франции изображены несколько иначе, также комично, но без расизма.
Не так давно Сеть всколыхнула новость о том, что на обложке издания Charlie Hebdo изображена карикатура на футболистов, победивших в ЧМ-2018. Как известно, кубок и мировое признание получила сборная Франции. Якобы, журнал изобразил победителей в виде обезьян, держащих кубок ЧМ. Данный факт сильно возмутил общество, многие назвали карикатуру расистской.
Оказалось, что на самом деле карикатура выглядит иначе. В оригинальном варианте все футболисты сборной Франции изображены одинаковыми. Более того, лица игроков напоминают лицо президента страны Эммануэля Макрона. Так, футболистов сборной на самом деле изобразили не обезьянами, а Макронами.
Такая карикатура могла быть вызвана тем, что президент Франции очень болел за сборную. А его реакция на победу футболистов стала хитом в Сети.