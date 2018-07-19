Бекмамбетов исполнит желание погибшего фигуриста Тена

Известный режиссер закончит нереализованный кинопроект фигуриста Дениса Тена, которого не стало сегодня днем. Бекмамбетов прокомментировал это событие.

Сегодня, 19 июля, стало известно о том, что Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов намерен снять нереализованный на сегодняшний день проект Дениса Тена, бронзового медалиста Олимпийских игр 2014 года по фигурному катанию. Сегодня молодого человека не стало от ножевого ранения.

Как сообщил сам Бекмамбетов, поклонники фигуриста стали просить продюсера осуществить последние планы своего кумира. Так, незадолго до гибели Тен представил в Москве свой будущий проект, который заключался в создании кинокартины о романтических отношениях глухой девушки и немого юноши. Этот проект получил положительные отклики жюри конкурса Screenlife Project, который организовал сам Бекмамбетов.

«Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким. Мы обязательно попробуем реализовать его идею», - прокомментировал режиссер.

Напомним, что Денис Тен начал свою спортивную карьеру в двенадцатилетнем возрасте, завоевав золотую медаль на чемпионате Казахстана среди взрослых участников. За свою недолгую жизнь, 25-летний спортсмен стал пятикратным чемпионом Казахстана и призером нескольких чемпионатов мира по фигурному катанию.

Тимур Бекмамбетов начал свою карьеру в производстве рекламных роликов в конце 1980-х годов. Ошеломительный успех пришел к режиссеру в 2004 году, когда на экраны кинотеатров вышел фильм «Ночной Дозор».