В Неаполе лицо Криштиану Роналду появилось на туалетной бумаге

Недавно стало известно о том, что известный футболист покинул клуб «Реал» и стал игроком «Ювентуса». Правда, не все итальянцы рады этому факту.

Оказалось, что Криштиану мог бы стать игроком «Наполи». К счастью или сожалению, у клуба не хватило средств на то, чтобы заплатить выкуп за футболиста и предложить ему высокую зарплату. К слову, «Ювентус» заплатил за Роналду 100 миллионов евро. Не все итальянцы оказались рады такому раскладу: поклонников «Наполи» это очень расстроило.

Фанаты клуба «Наполи» решили выразить свое недовольство необычным способом. В итальянском городке появился новый сувенир: туалетная бумага с лицом Криштиану Роналду. Такую реакцию можно объяснить тем, что «Наполи» и «Ювентус» всегда были главными соперниками друг для друга в своем чемпионате.

Стоит отметить, что у «Реала» количество подписчиков в социальных сетях, видимо, возрастало из-за главной звезды команды. Это можно объяснить тем, что многие попросту стали отписываться от страниц клуба в интернете после того, как его покинул Криштиану. В то же время количество подписчиков у страниц, посвященных «Ювентусу», стремительно увеличивается.

Сам же Роналду уже успел попрощаться с «Реалом». Он отметил, что благодарен за то развитие, которое он получил в клубе. Роналду признался, что Мадрид останется в его сердце и «Реал» он не в силах забыть.