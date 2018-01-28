МОК внёс изменения в программу зимних Олимпийских игр

На Олимпийских играх 2022 года зрители смогут увидеть семь новых дисциплин.

В программу зимних игр добавили: одиночные женские соревнования по бобслею, эстафету конькобежцев, командные лыжные прыжки с трамплина, фристайл лыжных акробатов, командныйсноуборд-кросс, женский и мужской фристайл в биг-эйр. Соревнования пройдут в феврале 2022 в столице Китая.

Интересно, что Пекин станет первым городом, в котором прошли летние игры (10 лет назад), и пройдут зимние состязания. Сейчас в стране идут массовые подготовки к международным соревнованиям. Количество участников несколько сократилось, всего свои возможности покажут 2892 спортсмена, в разных дисциплинах.

Эксперты заявляют, что у сборной России хорошие шансы завоевать медали, но больше уверенны в силах мужчин, хотя отмечают, что среди женщин тоже есть достойные претендентки на победу в своих видах спорта. Стоит отметить, что на предстоящейолимпиаде количество мужчин и женщин почти сравняется. Среди заявленных участников 45% женщин.