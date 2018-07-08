Хорватская сборная пожертвует призовыми ЧМ-2018 ради отдыха детей

Все деньги команда намерена передать в благотворительный фонд. Так 18 июля тренер Златко Далич объявил на своей странице в Facebook.

Речь идет об организации, которая устраивает хорватским детям отдых на берегу Адриатического моря. Хорватские футболисты пожертвуют все свои призовые за довольно успешное участие в ЧМ-2018, чтобы их маленькие соотечественники смогли впервые в жизни насладиться водоемом.

Как отметил Златко Далич, национальная сборная намерена приложить максимум усилий, чтобы доставлять людям удовольствие не только игрой на футбольном поле. Он пообещал, что самые нуждающиеся дети наверняка получат возможность хорошо отдохнуть на побережье родной страны в течение 7 дней.

Ради такой благотворительности хорватская сборная преодолела немало препятствий. В частности, победила команду России в четвертьфинале. В итоге Хорватия уступила Франции со счетом 2:4 и заняла второе место на ЧМ-2018.