Кот-предсказатель Ахилл ищет новых хозяев

Самому известному коту России ищут новый дом и любящих хозяев. Сейчас кот Ахилл живёт в котокафе «Республика кошек». Ветеринар заведения утверждает, что они очень любят звёздного котика, и не хотят с ним расставаться, но больше всего любви и заботы кот-оракул сможет получить в семье.

Однако кому попало, любимца не отдадут, сотрудники «Республики кошек» ведут тщательный отбор среди претендентов, желающих стать хозяевами питомца. Уже 27 семей изъявили желание заботиться об Ахилле. Стоит отметить, что у новых хозяев знаменитости будет достаточно много обязанностей. Футбольный чемпионат закончился, а положение обязывает вести светскую жизнь. Поэтому новым владельцам необходимо вывозить Ахилла на различные светские и благотворительные мероприятия, по вечерам устраивать просмотр футбола. Особые указания касаются рациона питания пушистого красавца. Ахиллу нельзя питаться человеческой едой, только корм высшего сорта. Взамен заботливого отношения кот подарит радость своей новой семье, все, кто знаком с животным отмечают его дружелюбие.

Напомним, что Ахилл получил звания «кота-оракула» благодаря своим футбольным прогнозам. Коту удалось предсказать 4 правильных результата матчей, которые прошли в рамках ЧМ. Ахилла признали самым главным животным предсказателем России. Ветеринары утверждают, что у кошек достаточно хорошо развита интуиция, а то, что у Ахилла врождённая глухота обостряет его интуитивные чувства.