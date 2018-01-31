Бывший футболист Кирьяков подрался с журналистом Рабинером

Бывший игрок, а сейчас футбольный тренер Сергей Кирьяков поставил синяк под бровь журналисту Игорю Рабинеру. Конфликт произошёл возле студии «Матч ТВ». Известно, что Кирьякова и Рабинера пригласили на телепередачу в качестве экспертов, что было опрометчивым шагом со стороны телеканала, так как между приглашёнными мужчинами началась потасовка.

По словам журналиста, Кирьяков ударил его по лицу, а Рабинер был вынужден ответить, в результате началась драка. Потасовку удалось прекратить, только когда вмешались работники телеканала. По словам представителей издания, в котором работает журналист, теперь бывший футболист запрещённая персона в их редакции. По их мнению Александр обязан публично извиниться перед пострадавшим. Издание предполагает, что причиной инцидента стала одна из работ Рабинера, в которой он подверг критики работу Кирьякова, как тренера. Сам Кирьяков утверждает, что журналист всячески оскорблял мужчину, и напал на него первым. В чём именно заключались оскорбления, бывший футболист не уточнил, обосновав это тем, что такие слова произносить недопустимо, отметив, что в речи журналист использовал нецензурную лексику.

В одной из социальных сетей Игорь Рабинер заявил, что он не намерен сообщать об инциденте правоохранительным органам.