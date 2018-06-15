Названы причины, из-за которых Жирков и Ерохин покинули сборы "Зенита"

В пресс-службе ФК «Зенит» заявили, что Юрий Жирков и Александр Ерохин покинут сборы в Австрии из-за проблем со здоровьем, возникшими во время ЧМ. Спортсмены вернутся в Санкт-Петербург, где их ожидают индивидуальные программы тренировок перед началом сезона.

Сегодня, 17 июля, стали известно, что российские футболисты Юрий Жирков и Александр Ерохин покинули сборы футбольного клуба «Зенит» в Австрии в связи с медицинскими показаниями.

Сообщается, что такое решение было принято тренерским штабом петербургского «Зенита». Спортсмены вынуждены покинуть Австрию и вернуться домой на родину, что там продолжить подготовку к началу сезона непосредственно под присмотром специалистов.

Как указано в официальном сообщении пресс-службы футбольного клуба, Жиркову и Ерохину уже назначена индивидуальная программа восстановления и тренировок.

Напомним, что футболисты защищали честь страны на недавно прошедшем ЧМ-2018. Юрий Жирков участвовал в трех футбольных матчах. В частности, в игре со сборной Испании он получил травму и был заменен на другого игрока после первого тайма. Что касается Александра Ерокина, он принял участие в двух матчах, но из-за проблем со стопой ему пришлось пропустить важные тренировки перед началом одной из игр.