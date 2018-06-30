Правительство наградит Черчесова, национальную сборную и организаторов ЧМ-2018 за проведение грандиозного праздника

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев выдвинул предложение наградить организаторов международного турнира по футболу и национальную сборную РФ.

По словам депутата, неважно, что сборная России не заняла призовые места. Российские игроки отлично показали себя на соревновании, и сделаю подарок фанатам футбола всего мира. Лебедев отметил, что без главного тренера Станислава Черчесова, футболисты не смогли бы добиться таких успехов. Поэтому почётные грамоты заслуживает футбольный тренер и все его подопечные. Чемпионат текущего года считается одним из самых ярких за всю историю проведения международного первенства. В этом заслуга не только российских игроков, а и организаторов масштабного турнира. Лебедев заявил, что россияне знают в лицо тех, кому обязаны блестящей организацией праздника. Так благодарностью от депутатов удостоится Российский футбольный союз. Грамоты, награды, благодарности - это всё прекрасно, но ни что не заменить уважение и восхищение отечественных фанатов, которое российские футболисты заслужили.

Напомним, что ЧМ-2018 прошел в одиннадцати российских городах в период с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в первый раз за историю существования дошла до четвертьфинала турнира.