Участница Pussy Riot поучила 15 суток за присутствие на поле во время финала ЧМ

Участница скандальной панк-группы Pussy Riot Вероника Никульшина получила 15 суток за причастность к незаконной акции, проведенной во время матча Франция-Хорватия. Также девушке запретили посещать спортивные мероприятия в течении трёх лет.



Акция «Милиционер вступает в игру» насмешила футбольных фанатов, однако власти РФ могут получить за неё штраф в размере 100 тыс. евро. Остальными участниками акции стали Петр Верзилов, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова. Сейчас правонарушители ждут решения суда.

Уполномоченный юрист Искандер Фахретдинов заявил, что за подобные выходки руководство ФИФА штрафует представителей данных стран.

Ранее в Сеть попало видео с допроса полицейскими участников Pussy Riot. Молодые люди сообщили, что целью акции стал протест против незаконных задержаний митинговальщиков.