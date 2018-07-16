В Кремле оправдались за инцидент Путина с зонтом

Одним из популярных в Сети за последние сутки оказался инцидент с Путиным под зонтом на поле ЧМ-2018. В Кремле оправдали российского лидера и рассказали, почему президенты Хорватии, Франции и ФИФА мокли под ливнем.

По словам властей, зонт над лидером РФ держал один из его охранников. В то время, как охрана Эммануэля Макрона, Колинды Грабар-Китарович и Джанни Инфантино оставили глав мокнуть под ливнем. Российские СМИ сообщают, что Федеральная служба охраны не обязана иметь зонты для лидеров других стран.

Отмечается также, что службы охраны президентов были бы против, чтобы их подопечным предлагали что-то со стороны. В таком случае, лидеры стран должны были позаботиться о себе сами.