"Ювентус" отбил половину стоимости Роналду на сутки

«Ювентус» подписал контракт о переходе Роналду из «Реала» в туринский футбольный клуб за 100 млн евро. Всего за сутки «Ювентус» отбилпочти половину стоимости футболиста.



Представители «Ювентуса», не думая долго, решили заработать на продаже «именных» футболок португальского нападающего. В первый деньпродаж футбольный клуб заработал от 35 до 83 млн евро. При этом оригинал одной футболки оценили в 105 евро, а реплику 45 евро. Таким образом «Ювентус» отбил почти половину стоимости контракта с обладателем пяти «Золотых мячей». Однако, пользователи усомнились данной информации, поскольку часть выручки идёт компании, производящей одежду.

Напомним, что Роналду подписал контракт с туринским футбольным клубом на четыре года. При этом, нападающий запросил зарплату в размере 30 млн евро в год.

Как известно, сегодня футболист проходит медицинскую комиссию, необходимую для перехода.