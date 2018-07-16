Французы переименовали шесть станций метрополитена в честь победы национальной сборной на ЧМ-2018

Французы гордятся успехами своей сборной на международном чемпионате по футболу. Граждане Франции проявляют это по-разному: кто-то восхваляет национальных игроков в интернете, кто-то празднует на улицах, кто-то считает, что можно было сыграть ещё лучше, куда же без критики «диванных игроков». А вот транспортное управление Франции выразило свое уважение, тем, что переименовало станции метрополитена.

При этом нет банальных названий вроде «станция футбола», названия не особо изменили, что позволят горожанам не путаться. При придумывании названий активисты поиграли с именами главного тренера и капитана сборной Франции. Так, например, одна из станций носит название «Виктор Уго Льорис», её посвятили капитану национальной сборной, но при этом, оставив имя, по которому можно узнать станцию (ранее она называлась «Виктор Гюго»). В честь тренера ещё одну станцию назвали «Наш Дидье Дешам». Также известны названия остановок, посвященные победе: «Мы победили». Носит ли переименование временный характер, или станции будут работать под новыми названиями всегда, на данный момент не известно.