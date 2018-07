Французские футболисты исполнили кричалку в честь Путина после победы в ЧМ

Футболисты французской сборной проскандировали имя российского лидера после победы в Чемпионате мира. Видео появилось в микроблоге портала Goal.com.



После победного матча в раздевалке французов собрались президенты РФ, Хорватии и Франции, а также глава футбольной федерации Джанни Инфантино. Лидеры стран пришли поздравить сборную с победой и отпраздновать чемпионство вместе с футболистами.

Putin. Macron. Infantino. Grabar-Kitarovic.



There were some big-name visitors in France and Croatia's locker rooms after the #WorldCup final



Credit: @Ruptly pic.twitter.com/EBMkL7011B