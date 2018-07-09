Французские футболисты исполнили кричалку в честь Путина после победы в ЧМ

Сегодня, 14:19 \\ Спорт

Футболисты французской сборной проскандировали имя российского лидера после победы в Чемпионате мира. Видео появилось в микроблоге портала Goal.com. 

 
После победного матча в раздевалке французов собрались президенты РФ, Хорватии и Франции, а также глава футбольной федерации Джанни Инфантино. Лидеры стран пришли поздравить сборную с победой и отпраздновать чемпионство вместе с футболистами. 


Французские спортсмены, в свою очередь, открыли несколько бутылок шампанского и начали прыгать, скандируя «Путин, хэй, хэй, хэй».Инфантино начал аплодировать в такт кричалке, а Путин улыбнулся. Очевидно, футболисты хотели поблагодарить российского президента за организацию одного из лучших чемпионатов мира.

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