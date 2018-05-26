ЧМ 2018: Франция отметила победу сборной массовыми беспорядками

Жители Франции отметили победу своей сборной в ЧМ массовыми беспорядками. Десятки болельщиков задержаны полицией.



Нарушения порядка французскими болельщиками начались в ночь на 16 июля. По сообщению сотрудников правоохранительных органов,беспорядки были зафиксированы в районе Елисейских полей Парижа. Нарушители забросали камнями не только полицейских, но и другихболельщиков. Сотрудникам полиции пришлось применять слезоточивый газ и водометы.

Также имеется информация, что нарушители совершили ограбление нескольких магазинов и поджоги автомобилей. Кроме этого, беспорядкираспространились не только во французской столице, но и в Лионе, Марселе и других городах. Отмечается, что похожим образом поклонники отпраздновали победу Франции над Бельгией полуфинале чемпионата мира.