Дождя испугался только Путин: на финале ЧМ-2018 президента Хорватии оставили без зонта

Укрыть от внезапно начавшегося ливня в Лужниках решили только Владимира Путина. Колинда Грабар-Китарович благодарила своих спортсменов за отличное выступление на мундиале без зонта.

Вчера вечером в Москве состоялся финал чемпионата мира по футболу 2018. На церемонию закрытия и непосредственно сам матч прибыло большое количество официальных представителей высших эшелонов власти самых разных государств. Присутствовали на трибунах и знаменитые актеры, спортсмены, прославившиеся в других видах спорта. Не обошлось и без футболистов-легенд. Рональдиньо даже принимал участие в самой церемонии, отбивая ритм на ударном инструменте.

Финальные аккорды ЧМ-2018 получились очень запоминающимися. И дело не только в красивых голах и напряжении, которое царило весь матч. Проливной дождь начался под самый конец игры. Однако сотрудники охраны приняли очень странное решение. Зонт вынесли только Владимиру Путину, оставив мокнуть президента Хорватии, главу ФИФА и других официальных гостей, прибывших на мундиаль.

Только спустя несколько минут зонты начали раскрываться и над остальными. Но примечательно, что Колинда Грабар-Китарович прикрытия от дождя так и не была удостоена, поэтому она мокла дольше всех. Однако это не помешало, а даже, напротив, помогло радоваться за футболистов своей национальной сборной, которые отлично показали себя на протяжении всего соревнования, и утешать, ведь они были так близки к победе. По крайней мере, выглядела она совершенно счастливой.