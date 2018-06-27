Конор Макгрегор посетил финальный матч ЧМ и встретился с Владимиром Путиным

Благодаря Чемпионату мира по футболу 2018 Россию посетило много иностранных гостей, среди них большое количество знаменитостей. Так на вчерашнем матче побывал знаменитый ирландский боец Конор.

За карьерой чемпиона UFC следят многие российские поклонники, поэтому новость о приезде ирландца обрадовала россиян. Макгрегор приехал на финальный матч чемпионата. Конор посетил Россию по приглашению Владимира Путина, и стал почётным гостем столицы. Ирландский чемпион не раз выражал положительное отношение к русским людям, и особенно к главе государства. Спортсмен был замечен на трибунах московского стадиона «Лужники», после матча планировал отведать русские блюда в ресторане, а на следующий день пройтись по столичным бутикам, известно, что Конор Макгрегор заядлый модник. После встречи с Путиным в социальной сети ирландца появилось совместный снимок с президентом, под фотографией боец отметил, что Владимир Владимирович является одним из величайших лидеров нашего времени, благодаря ему Россия процветает, поблагодарил за приглашения, подчеркнув, что это для него честь.

Ранее глава FIFA отметил, что ЧМ-2018 стал лучший за всю историю проведения футбольного турнира.