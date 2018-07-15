Итоги ЧМ-2018: лучшим игроком признан хорват

Одну из самых престижных наград в мире футбола получил капитана сборной Хорватии Луке Модрич.

«Золотой мяч» вручают каждый год, футболисту, который добился самых высоких результатов. Стоит отметить, что обычно награду получает игрок, чья сборная стала победителем на чемпионате, однако, в этом году, несмотря на то что Франция победила Хорватию, лучшим признали футболиста сборной, занявшей второе место. Эксперты отмечают грамотную игру и потрясающую скорость Модрича.

Награду «Золотая бутса» одержал англичанин Гарри Кейн. Здесь определить победителя просто: кто больше забил - тот и получил. Игрок сборной Англии на турнире забил 6 мячей, однако, стоит отметить, что половину голов он забил с пенальти, а один просто отлетел от него. Многие эксперты считают, сто на чемпионате были более достойные претенденты на данную награду.

Лучшим вратарём признали бельгийца Тибо Куртуа. Хотя многие эксперты предполагали, что награда достанется либо российскому герою чемпионата Игорю Акинфееву, либо хорватскому голкиперу Даниелу Субашичу.

Никто не сомневался, что лучшим молодым футболистом станет французский игрок Килиан Мбаппе. Футболисту всего 19, а он уже радует фанатов зрелищной игрой. Многие признают Мбаппе звездой будущего поколения.