Сборная Франции снова стала победителем ЧМ

Сборная Франции выборола долгожданную победу в чемпионате мира 2018. Матч получился довольно зрелищным и напряженным для болельщиков обеих команд.

Первый тайм матча закончился со счётом 2:1 в пользу французской сборной. Болельщики ставили на зрелищность второго тайма, что и получилось в результате.

Спустя 14 минут второго тайма, французский футболист Поль Погба увеличил счёт своей команде. Болельщики не успели нарадоваться ведущей Франции, как 19-летний француз Кильян Мбаппе поднял количество забитых мячей.

По мнению общественности, три гола за полчаса до конца матча – слишком много. Вероятно, так подумали и футболисты сборной Хорватии. Через четыре минуты Марио Манджукич забил уже в нужные ворота. Но, к сожалению хорватских болельщиков, этот гол стал последним для сборной в данном матче.

Со счётом 4:1 чемпионом мира по футболу стала сборная Франции. Напомним, что победа досталась французским футболистам уже во второй раз.