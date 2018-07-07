Отгремел первый тайм матча Франция-Хорватия

Первый тайм финального матча закончился в пользу сборной Франции. Болельщики Хорватии все еще надеются на изменение ситуации и победу любимой сборной.

Разыгрывать мяч финального матча начали хорватские футболисты. Никто из игроков обеих команд не собирался бежать сломя голову, каждая из них строила свои атаки на взрывных ускорениях.

Первая атака французов заставила хорватов срываться со своих привычных мест, отрабатывая в обороне. 18-я минута стала счастливой для сборной Франции. Марио Манджукич мастерски забил мяч головой, но в свои ворота. Такой автогол стал уже двенадцатым на турнире.

Спустя десять минут хорваты сравняли счёт благодаря Ивану Перишичу, пробившему по коридору в правый угол. Видимо, финальная игра идет по тактике «десяти минут», поскольку через определенный промежуток времени французы снова лидируют. Гол пришелся в хорватские ворота благодаря пенальти Антуана Гризманна.