Джон Сноу посетит финал ЧМ-2018

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сообщил о своём приезде на финал ЧМ-2018. По словам актёра, он может приехать вместе со своей супругой Роуз Лесли.

Кит Харингтон, более известный как исполнитель роли Джона Сноу, сообщил о приезде в Россию во время интервью на радиостанции BBC. Также актёр предположил, что приедет не один, а со своей супругой Роуз Лесли, сыгравшей в «Игре престолов» роль Одичалой. Как известно, церемония бракосочетания звездной пары состоялась 23 июня текущего года.

Болельщики задаются вопросом: Кит Харингтон действительно является футбольным фанатом или выступает спонсором ЧМ-2018. Однако такой информацией открытые источники не владеют.