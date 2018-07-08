Матч Бельгия-Англия посетило рекордное количество зрителей

Стадион «Санкт-Петербург» занял второе место по посещаемости за время проведения ЧМ-2018. Опередила северную столицу Москва.

Столичные «Лужники» приняли почти 690 тысяч зрителей за время проведения турнира, то есть в среднем один матч посетили 63 тысячи болельщиков. На вчерашнем матче, который опередил бронзового призёра чемпионата (сборная Бельгии), голоса срывали почти 65 тысяч фанатов футбола, этот матч вывел Петербург на второе место посещаемости, всего стадион посетили 449 тысяч человек. В тройку лидеров записали Сочи, суммарно на сочинском стадионе побывали 264 тысячи человека.

Интересно, что в среднем заполняемость на стадионах равняется 99,4%. Во время игр сборной России свободных мест не было вообще. Самый низкий показатель посещаемости зафиксирован во время поединка между сборными Марокко и Ирана, а именно 97%.

На вчерашнем матче фанаты заполнили 99,9% стадиона.

На финальном состязании, которое пройдёт сегодня в 5 часов в Москве, свободных мест не ожидается.

Глава FIFA отметил, что ЧМ-2018 стал лучший за всю историю проведения футбольного турнира.