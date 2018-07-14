Бельгия заняла 3 место на ЧМ-2018 по футболу

Национальная сборная Бельгии по футболу обыграла команду Англии со счетом два ноль, тем самым заняв почетное третье место на ЧМ-2018 по футболу.

Сегодня, 14 июля, стало известно о том, что национальная сборная команда Бельгии по футболу становится призером на чемпионате мира 2018 и и завоевывает почетное третье место. Бельгия заполучила свой третье место благодаря тому, что забила мяч в ворота противника 2 раза. Англичанам так и не удалось забить ни одного гола.

Бельгия открыла счет на четвертой минуте матча. Футболист Тома Мёнье забил первый гол. Второй гол забил Эден Азар во время второго тайма, на восемьдесят второй минуте. Азар признан лучшим футболистом сегодняшнего матча.

Интересно, что до этого момента бельгийская сборная никогда не завоевывала бронзовые медали на ЧМ по футболу.

Напомним, что завтра состоится решающая игра за 1 и 2 места. Французские и хорватские футболисты сразятся за победу на ЧМ-2018. Игра состоится на арене «Лужники» в столице России в пять часов по московскому времени.