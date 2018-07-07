Французские футболисты решили остаться в России после ЧМ-2018

Защитник Самюэль Умтити и полузащитник Блез Матюиди выразили желание остаться в России после окончания мундиаля. Спортсменам так пришлось по вкусу гостеприимство и обстановка в стране, что они решили задержаться.

Игроки отмечают крайне оптимистичный и жизнерадостный настрой в команде, который не ощущали уже очень давно. Он держится на протяжении всего чемпионата, и футболистам хотелось бы продлить его подольше. Также спортсмены отмечают, что этот турнир оказался для них лучшим из всех, на которых они смогли побывать за свою жизнь.

Футболисты признались, что не хотели бы уезжать из России. Для них и их команды ЧМ-2018 стал необычным опытом, а атмосфера в стране замечательная, по словам игроков, очень грустно будет прощаться с ней. Спортсмены отмечают, что могли бы оставаться в России долгие и долгие месяцы, так им здесь понравилось.

Напомним, недавно отличились французские болельщики. Один из них решил заявить о своей любви к пиву в прямом эфире. Во время репортажа российской журналистки о праздновании победы французской сборной один из фанатов, попавших в кадр, воспользовался удобным случаем и продемонстрировал свои чувства путем поцелуев жестяной банки с пивом и танцев, посвященных напитку и победе своей национальной сборной.