Хорватский полузащитник Иван Ракитич готов пожертвовать лбом ради победы

Такое заявление футболист сделал на пресс-конференции перед предстоящим матчем за титул чемпионов мира по футболу 2018.

Спортсмены, порой, готовы на многое в случае победы на важных для них соревнованиях. Вот и игрок сборной Хорватии не стал исключением. На пресс-конференции Иван Ракитич пообещал сделать себе тату, если 15 июля в финале чемпионата мира по футболу его команда не разочарует своих страну, фанатов, оправдает ожидания и одержит верх над французами. При чем, футболист заявил, что ради такого события не жалко даже лоб. Ракитич готов пожертвовать им, использовав в качестве холста, и сделать татуировку прямо на лбу. Правда, уточняет спортсмен, нужно будет предварительно получить согласие жены. Но болельщики уверены, в случае победы его супруга не будет против.

Хорваты настроены на серьезную борьбу. Они убеждены, что сил хватит на весь матч, потому что они воодушевлены успехами, которых уже удалось добиться.

Напомним, ранее сборная Хорватии триумфально обыграла англичан в борьбе за путевку в финал чемпионата мира по футболу со счётом 2:1.

Финал мундиаля состоится уже завтра, 15 июля в 17:30 по московскому времени.