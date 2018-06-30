Совет украинца Шевченко помог сборной России разгромить Саудовскую Аравию

Станислав Черчесов накануне Чемпионата мира попросил совет у тренера сборной Украины Андрея Шевченко о том, как играть в первом матче против сборной этой ближневосточной страны.

Андрей Николаевич с радостью откликнулся на просьбу Станислава Саламовича и поделился опытом противостояния со сборной Саудовской Аравии. Незадолго до этого украинцы провели товарищеский матч с аравийцами, который завершился вничью. Шевченко дал несколько профессиональных рекомендаций по поводу тактических построений соперника, высказал мнение о сильных и слабых сторонах и рассказал об игровых схемах саудитов. Консультация украинца помогла россиянам разгромить Саудовскую Аравию в матче-открытии Чемпионата со счетом 5:0.

Черчесов поблагодарил своего коллегу за оказанную услугу, подчеркивая, что сполна воспользовался помощью Шевченко. Напомним, что в ходе чемпионата сборная России завершила свои выступления на стадии четвертьфинала, а украинская сборная не стала участником соревнований.