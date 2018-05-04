На финал ЧМ-2018 приедет не менее 10 президентов стран мира

Предполагается, что на важное мероприятие могут приехать 11 или 12 президентов из разных государств, несколько премьеров и много других чиновников со всего мира. Таким мнением поделился помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Уже в это воскресенье будет известно, какая сборная станет новым обладателем кубка ЧМ. За звание победителя мундиале будут сражаться футболисты из Франции и Хорватии. Финал ЧМ ознаменуется не только напряженным матчем, в этот день будет проходить традиционная церемония закрытия, которая обещает быть не менее зрелищной, чем начало ЧМ.

По словам Ушакова, на финале ЧМ-2018 будут присутствовать не менее 10 президентов. Многие из них также проведут встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Кремль уже сообщал, что перед ЧМ глава РФ будет общаться со многими политиками, которые съедутся на финал мундиаля. Итоговый матч будет проходить на «Лужниках», болельщики со всех стран мира уже начинают приезжать в Москву, чтобы воочию увидеть церемонию окончания и новых обладателей кубка ЧМ.