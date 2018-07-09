Вукоевич отказался извиняться за украинские лозунги: «Нас интересует только футбол»

Огнен Вукоевич, которого отстранили от ЧМ за украинские лозунги, заявил, что вопросы политики его не интересуют. За слова, сказанные Вукоевичем и футболистом Домагоем Видой, Хорватскому футбольному союзу пришлось извиняться перед Россией.

Как сообщалось ранее, Вукоевич и Вида стали инициаторами политического конфликта на почве ЧМ-2018. После победной игры над Россией футболист и член делегации сборной Хорватии записали ролик. На нем они посвятили выигрыш в матче Украине и киевскому ФК «Динамо». Лозунги и высказывания крайне возмутили россиян.

Позже стало известно, что Вукоевич уже отстранён от ЧМ, а Виде предоставили предупреждение от ФИФА. На этом скандал не закончился. После того, как Хорватия победила сборную Англии и попала в финальный этап мундиале, Вукоевич снова пообщался с журналистами.

Российский журналист спросил, не хочет ли Вукоевич извиниться за свои украинские лозунги. В ответ на это тот заявил, что его политика не интересует.

«Нас интересует только футбол», - сказала Вукоевич, после чего дал отрицательный ответ на вопрос о желании извиниться. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич также заявил, что о политических вопросах он говорить не хочет.